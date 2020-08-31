Ноутбук Lenovo Legion Slim 7i получил GPU GeForce RTX 2060

Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Legion Slim 7i, которая позиционируется как самый легкий 15,6-дюймовый лэптоп с дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX. Новинка оснащается дисплеем Full HD с частотой обновления 144 Гц или 4К с частотой 60 Гц, 100% охватом цветовой палитры Adobe RGB, ускорителем GeForce RTX 2060 Max-Q в топовой версии, алюминиевым корпусом толщиной 18 мм и массой 1,86 кг, полноразмерной клавиатурой с подсветкой, чипами Intel Core Comet Lake 10-го поколения вплоть до 8-ядерного Core i9-10980HK с тактовой частотой от 2,4 до 5,3 ГГц, до 32 ГБ ОЗУ DDR4-3200, твердотельным накопителем до 2 ТБ, модулями Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0, сканером отпечатков пальцев, аудиосистемой Dolby Atmos с двумя динамиками и автономностью до 7,5 часа. Старт продаж намечен на октябрь по цене от 1329 долларов.