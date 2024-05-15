Ноутбук Lenovo Legion Y7000 получит CPU Core i7-13650HX

Компания Lenovo объявила, что релиз геймерского ноутбука Lenovo Legion Y7000 состоится в Китае уже 20 мая. Также производитель опубликовал изображение грядущей новинки и раскрыл некоторые технические характеристики. Итак, лэптоп оснастят 14-ядерным 20-поточным процессором Intel Core i7-13650HX с тактовой частотой до 4,9 ГГц, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060 c 8 ГБ памяти и мощностью 140 Вт, 24 ГБ оперативной памяти DDR5 4800, а также 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, кадровой частотой 144 Гц, максимальной яркостью 300 нит и 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB. Ориентировочная цена ноутбука пока не сообщается.

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