Ноутбук Lenovo Legion Y7000P 2023 получил графику GeForce RTX 4060

Компания Lenovo пополнила ассортимент недорогих игровых ноутбуков моделью Legion Y7000P 2023. Новинку оснастили чипом Intrel Core i5-13500H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop в базовом варианте, Core i7-13700H и GeForce RTX 4060 Laptop в топовой версии, 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 165 Гц, яркостью 350 кд/кв.м и 100% охватом цветовой палитры, 16 ГБ ОЗУ DDR5 и дополнительным слотом для увеличения объема, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, модулями Wi-Fi 6 и Etherenet 2,5 Gigabit, адаптером питания на 140 Вт, разъемом USB-C и батареей ёмкостью 80 Втч.

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