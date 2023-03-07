Ноутбук Lenovo Legion Y9000P 2023 получит 240-Гц экран 2К

Компания Lenovo поделилась подробностями о флагманском игровом ноутбуке Legion Y9000P 2023, который еще не был представлен официально. Итак, лэптоп оснастят IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц, временем отклика пикселя 3 мс, максимальной яркостью 500 кд/кв.м, сертификацией DisplayHDR 400, поддержкой Dolby Vision, 100-процентным охватом цветовой палитры sRGB и заводской калибровкой, процессором Intel Core i9 тринадцатого поколения и видеокартой GeForce RTX 4090 Laptop в максимальной конфигурации, а также комплектным адаптером питания мощностью 330 Вт, хотя потребление всей системы даже при максимальной нагрузке вряд ли превысит 250 Вт.

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