Ноутбук Lenovo Legion Y9000P 2025 Extreme Edition получил Core Ultra 9 275HX

Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских ноутбуков топовой моделью Legion Y9000P 2025 Extreme Edition, которая основана на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 275HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц. Новинка также характеризуется дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5080 или RTX 5090, от 32 до 64 ГБ ОЗУ DDR5-6400, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 5.0 вместимостью от 1 до 2 ТБ, 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 240 Гц и пиковой яркостью 1100 нит, системой охлаждения с внутренним отводом тепла с помощью выдува, батареей ёмкостью 99 Втч, зарядным устройством мощностью 400 Вт, клавиатурой с RGB-подсветкой, интерфейсами HDMI 2.1, Thunderbolt 4 и USB-C (140-Вт зарядка), тремя разъемами USB-A, сетевым портом 2.5G, 3,5-мм гнездом для наушников, а также адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет от 2870 до 3850 долларов в зависимости от конфигурации.