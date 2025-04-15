Ноутбук Lenovo Legion Y9000P 2025 Extreme Edition получил Core Ultra 9 275HX

Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских ноутбуков топовой моделью Legion Y9000P 2025 Extreme Edition, которая основана на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 275HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц. Новинка также характеризуется дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5080 или RTX 5090, от 32 до 64 ГБ ОЗУ DDR5-6400, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 5.0 вместимостью от 1 до 2 ТБ, 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 240 Гц и пиковой яркостью 1100 нит, системой охлаждения с внутренним отводом тепла с помощью выдува, батареей ёмкостью 99 Втч, зарядным устройством мощностью 400 Вт, клавиатурой с RGB-подсветкой, интерфейсами HDMI 2.1, Thunderbolt 4 и USB-C (140-Вт зарядка), тремя разъемами USB-A, сетевым портом 2.5G, 3,5-мм гнездом для наушников, а также адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет от 2870 до 3850 долларов в зависимости от конфигурации.

Представлен ноутбук HP Omen MAX 2025 на ore Ultra 9-275HX…
Компания HP дала старт китайским продажам игрового ноутбука Omen MAX 2025, которая основана на 24-ядерн…
Lenovo IdeaPad Slim 3x на Snapdragon X оценен в 600 евро…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью IdeaPad Slim 3x, которая основана на 12-ядерном п…
Ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro 16 GT оценили в $1005…
Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбуков Xiaoxin Pro 14 GT и Pro 16 GT, которые основаны на чипах Int…
Apple MacBook Pro на процессоре M5 выйдет во второй половине…
Известный аналитик Марк Гурман сообщает, что компания Apple представит обновлённый MacBook Pro на фирменн…
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 весит 933 грамма…
Одной из сегодняшних новинок компании Lenovo стал ноутбук ThinkPad X13 Gen 6, который может похвастаться …
Ноутбук Energizer EnergyBook Classic будет стоить 200 доллар…
Компания Energizer сделала предварительный анонс ноутбуков серии EnergyBook Classic, которые выдут в перв…
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition получил CPU Core Ult…
Компания Lenovo представила ноутбук Yoga Pro 7i Aura Edition (Gen 10), который базируется на 16-ядерном п…
Ноутбук VAIO S13 оценен в 1115 долларов …
Компания VAIO пополнила ассортимент ноутбуков моделями VAIO S13 (VJS136) и VAIO Pro PG (VJPG32), которые …
Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070
Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor