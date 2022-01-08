Ноутбук Lenovo ThinkBook 13x Gen 2 получил беспроводную подзарядку

Компания Lenovo представила ноутбук ThinkBook 13x Gen 2, который появится в продаже в апреле по цене от 1100 долларов. Новинка характеризуется 13,3-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, яркостью до 400 нит и опцией сенсорного дисплея, чипами Intel Core серии U 12-го поколения, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5, твердотельным накопителем M.2 PCIe 4.0 вместимостью до 2 ТБ, аудиосистемой Harman/Kardon с 2-Вт стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.0, дактилоскопом, двумя разъемами Thunderbolt 4, 3,5-мм гнездом для наушников, размерами 298:209:12,9 мм, массой 1,2 кг, поддержкой беспроводной зарядки посредством аксессуара ThinkBook Wireless Multi-Device Charging Mat с двумя секциями на 65 Вт (для ноутбука) и 10 Вт (для смартфона). Цена аксессуара составляет 200 долларов.

Комментарии и отзывы Lenovo ThinkBook 13x Gen 2
Представлен обновленный ноутбук MSI Creator Z17…
Представлен обновленный ноутбук MSI Creator Z17Компания MSI представила обновленный ноутбук Creator Z17, который предназначен для профессионалов в облас…
Новый ноутбук Huawei MateBook X 2021 с Windows 11…
Новый ноутбук Huawei MateBook X 2021 с Windows 11Компания Huawei представила свой последний ноутбук MateBook X 2021 с Windows 11 на базе процессора Intel …
Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новыми процессор…
Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новыми процессорApple представила свой новый 16-дюймовый MacBook Pro, пообещав усовершенствовать дизайн и производительно…
Представлены легкие ноутбуки MSI Stealth GS77 и GS66…
Представлены легкие ноутбуки MSI Stealth GS77 и GS66Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделями Stealth GS77 и GS66, которые работают под управлени…
Продажи MacBook выросли, а Chromebook почти никто не покупае…
Продажи MacBook выросли, а Chromebook почти никто не покупаеПо данным исследовательской компании Strategy Analytics, Apple продемонстрировала внушительные продажи но…
Ноутбук Eurocom Nightsky ARX315 оценен в $2100…
Ноутбук Eurocom Nightsky ARX315 оценен в $2100Компания Eurocom представила мощный ноутбук Nightsky ARX315, который оснащается настольным чипом AMD Ryze…
Новый ноутбук Lenovo ThinkBook Plus…
Новый ноутбук Lenovo ThinkBook PlusLenovo работает над ноутбуком со вторым экраном, который может быть адаптирован для цифровых художников. …
LG представила свой первый игровой ноутбук…
LG представила свой первый игровой ноутбукLG наиболее известна своими ноутбуками, ориентированными на продуктивность, и, в частности, своими легким…
Лучший ноутбук для работы. Lenovo Ideapad L340-15Лучший ноутбук для работы. Lenovo Ideapad L340-15
Обзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймовОбзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймов
Идеи новогодних подарков для владельцев iPhone и MacbookИдеи новогодних подарков для владельцев iPhone и Macbook
Обзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытиемОбзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытием
Обзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчестваОбзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчества
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor