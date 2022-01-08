Ноутбук Lenovo ThinkBook 13x Gen 2 получил беспроводную подзарядку

Компания Lenovo представила ноутбук ThinkBook 13x Gen 2, который появится в продаже в апреле по цене от 1100 долларов. Новинка характеризуется 13,3-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, яркостью до 400 нит и опцией сенсорного дисплея, чипами Intel Core серии U 12-го поколения, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5, твердотельным накопителем M.2 PCIe 4.0 вместимостью до 2 ТБ, аудиосистемой Harman/Kardon с 2-Вт стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.0, дактилоскопом, двумя разъемами Thunderbolt 4, 3,5-мм гнездом для наушников, размерами 298:209:12,9 мм, массой 1,2 кг, поддержкой беспроводной зарядки посредством аксессуара ThinkBook Wireless Multi-Device Charging Mat с двумя секциями на 65 Вт (для ноутбука) и 10 Вт (для смартфона). Цена аксессуара составляет 200 долларов.