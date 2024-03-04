Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 2024 появился в продаже

Компания Lenovo выпустила в китайскую продажу ноутбук ThinkBook 14 2024, которая основана на 14-ядерном 18-поточном процессоре Intel Core Ultra 5 125H с тактовой частотой до 4,6 ГГц. Новинка также оснащается 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-5600, твердотельным накопителем M.2 2280 PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, дополнительным слотом M.2, сертификацией Intel EVO, 14-дюймовым IPS экраном с разрешением 2880:1800 пикселей, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, кадровой частотой 120 Гц и сертификацией TUV, интерфейсами Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.2 Gen 1 и HDMI 2.1, слотом для карты памяти SD, 3,5-мм аудиоразъемом и батареей ёмкостью 60 Втч. Цена лэптопа составляет 695 долларов.