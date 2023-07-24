Ноутбук Lenovo ThinkBook 14+ Ryzen Edition готов к выходу

В сети появились подробности о ноутбуках Lenovo ThinkBook 14+ Ryzen Edition и ThinkBook 16+ Ryzen Edition, официальный релиз которых ожидается уже 31 июля. Итак, новинки получат 8-ядерный 16-поточный процессор AMD Ryzen R7 7840H c тактовой частотой до 5,1 ГГц и графическим адаптером Radeon 780M, 32 ГБ оперативной памяти, поддержку двух твердотельных накопителей, батарею ёмкостью до 71 Втч, а также интерфейсы Thunderbolt 4, USB 2.0 и HDMI.

Младшую модель оснастят дисплеем с разрешением 2,8K, кадровой частотой 90 Гц и 100% охватом цветового пространства sRGB. Старшая сможет похвастаться дисплеем с разрешением 2,5K, частотой обновления 120 Гц и 100% охватом sRGB.
Представлен тонкий и легкий ноутбук LG gram SuperSlim…
Компания LG пополнила ассортимент тонких ноутбуков моделью LG gram SuperSlim, толщина которой составляет …
Redmi Book 14 2023 сразу стал бестселлером…
Компания Xiaomi похвасталась успехами представленного несколько дней назад ноутбука Redmi Book 14 2023, к…
Представлен ноутбук Dynabook X83 …
Японская компания Dynabook пополнила ассортимент компактных и легких ноутбуков моделью Dynabook X83, масс…
В сети появились первые тесты процессора Apple M3…
Довольно известный поставщик секретной информации поделился некоторыми ключевыми характеристиками новейше…
Представлен ноутбук Huawei Mate X Pro 2023…
Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделью Mate X Pro 2023, которая появится в европейской п…
Google позволит отключить веб-камеру в ChromeOS…
Google добавляет новые переключатели доступа к камере и микрофону в настройки ChromeOS, которые могут мгн…
Новый Apple MacBook Air 15 появился в продаже …
Компания Apple выпустила в продажу 15-дюймовый ноутбук MacBook Air, который оценен в США в 1300 и 1500 д…
Инновационные функции на базе искусственного интеллекта на н…
В последнее время популярность дистанционного формата работы взлетела до небес. Это стало особенно заметн…
Обзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 TiОбзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 Ti
Обзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездкахОбзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездках
Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1
Обзор Infinix Inbook X2 Plus. Яркий ноутбук со сбалансированными характеристикамиОбзор Infinix Inbook X2 Plus. Яркий ноутбук со сбалансированными характеристиками
Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor