Ноутбук Lenovo ThinkBook 14+ Ryzen Edition готов к выходу

В сети появились подробности о ноутбуках Lenovo ThinkBook 14+ Ryzen Edition и ThinkBook 16+ Ryzen Edition, официальный релиз которых ожидается уже 31 июля. Итак, новинки получат 8-ядерный 16-поточный процессор AMD Ryzen R7 7840H c тактовой частотой до 5,1 ГГц и графическим адаптером Radeon 780M, 32 ГБ оперативной памяти, поддержку двух твердотельных накопителей, батарею ёмкостью до 71 Втч, а также интерфейсы Thunderbolt 4, USB 2.0 и HDMI.

Младшую модель оснастят дисплеем с разрешением 2,8K, кадровой частотой 90 Гц и 100% охватом цветового пространства sRGB. Старшая сможет похвастаться дисплеем с разрешением 2,5K, частотой обновления 120 Гц и 100% охватом sRGB.