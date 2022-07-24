Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus 17 получил два дисплея

Компания Lenovo выпустила в китайскую продажу ноутбук ThinkBook Plus 17, который был представлен два дня назад. Вариант с 16 ГБ ОЗУ стоит 1185 долларов, а с 32 ГБ оперативной памяти – 1335 долларов. Новинку также оснастили чипом Intel Core i7-12700H, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 17,3-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 3072:1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и 100% охватом цветовой палитры sRGB, 8-дюймовым сенсорным дисплеем с распознаванием до 4096 степеней нажатия, комплектным стилусом, разъемом USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, одним портом USB-C и двумя USB-A, интерфейсом HDMI, аккумулятором ёмкостью 69 Втч, размерами 410,9:230,2:17,95 мм и массой 1,99 кг.