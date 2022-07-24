Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus 17 получил два дисплея

Компания Lenovo выпустила в китайскую продажу ноутбук ThinkBook Plus 17, который был представлен два дня назад. Вариант с 16 ГБ ОЗУ стоит 1185 долларов, а с 32 ГБ оперативной памяти – 1335 долларов. Новинку также оснастили чипом Intel Core i7-12700H, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 17,3-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 3072:1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и 100% охватом цветовой палитры sRGB, 8-дюймовым сенсорным дисплеем с распознаванием до 4096 степеней нажатия, комплектным стилусом, разъемом USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, одним портом USB-C и двумя USB-A, интерфейсом HDMI, аккумулятором ёмкостью 69 Втч, размерами 410,9:230,2:17,95 мм и массой 1,99 кг.

Ноутбук Thunderobot 911MT Tiger получил 165-Гц 2K-экран…
Китайская компания Thunderobot пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью 911MT Tiger, которая уже п…
Ноутбук Realme Notebook Air оценен в $445…
Компания Realme пополнила ассортимент тонких и легких ноутбуков моделью Notebook Air, которая работает по…
Хромбук Lenovo ThinkPad C14 оценен в 630 долларов…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad C14 Chromebook Enterprise, работающей по…
HP представила рабочую станцию ZBook Fury 16 G9…
HP представила новую рабочую станцию ​​из серии ZBook — модель Fury 16 G9 разработанную специально для пр…
HP запускает новый игровой ноутбук серии OMEN…
Компания HP анонсировала ноутбук линейки OMEN, которая включает в себя две модели OMEN 16 и OMEN 17. …
Acer представила Swift 3 OLED за 800 долларов…
Вам не нужно платить огромную сумму, чтобы получить OLED в ноутбуке. Acer представила обновленную линейку…
Новый Honor MagicBook 14 Ryzen Edition оценен в $845…
Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков новым поколением MagicBook 14 Ryzen Edition, которое, в чи…
Redmi Book Pro 2022 Ryzen Edition доступны для покупки …
Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу ноутбуки Redmi Book Pro 14 2022 Ryzen Edition и Redmi Book …
Обзор Lenovo Legion 5 Pro – Идеальный ноутбук для геймераОбзор Lenovo Legion 5 Pro – Идеальный ноутбук для геймера
Идеи новогодних подарков для владельцев iPhone и MacbookИдеи новогодних подарков для владельцев iPhone и Macbook
Обзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраномОбзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраном
Обзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского классаОбзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского класса
Обзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебыОбзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor