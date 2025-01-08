Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable получил раздвижной экран

Компания Lenovo в рамках выставки CES 2025 представила необычный ноутбук ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, главной особенностью которого стал раздвижной экран. Речь идет о 14-дюймовой панели OLED (с кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 400 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3), которую можно увеличить до 16,7 дюйма. Ноутбук раздвигается после нажатия на выделенную кнопку или жеста на веб-камеру.

Ноутбук также оснащается 8-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 258V с тактовой частотой до 4,8 ГГц и графическим адаптером Intel Arc 140 В, а также корпусом толщиной 19,9 мм и массой 1,7 килограмма. Ноутбук станет доступен для покупки в первом квартале 2025 года по цене от 2800 евро.

Ноутбук HP Omen Max 16 получит процессор Core Ultra 9 275HX…
Известный своей осведомленностью инсайдер MysteryLupin поделился качественными изображениями и подробност…
Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable получил раздвиж…
Компания Lenovo в рамках выставки CES 2025 представила необычный ноутбук ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, г…
Представлен недорогой ноутбук Mechrevo Unbounded 14S на Core…
Компания Mechanical Revolution пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Unbounded 14S, которая …
Представлен игровой ноутбук ASUS V16 на Core i7-13620H …
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью V16 (V3607), которая основана на чипах Intel Raptor…
Представлен ноутбук Red Magic Gaming Laptop 3D Discovery Edi…
Помимо смартфонов Red Magic 10 Pro сегодня компания ZTE представила необычный ноутбук Red Magic Gaming La…
Представлен ноутбук Lenovo Xiaoxin SE 2025 на Core i5-13420H…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделями Xiaoxin SE 2025, которые основаны на восьмиядерн…
Новый ноутбук Thunderobot ZERO получит 18-дюймовый 240-Гц эк…
Китайский производитель Thunderobot раскрыл подробности о новом игровом ноутбуке серии ZERO, который буде…
Ноутбук REDMI Book 14 2025 получил процессор Core 5 220H…
Компания Xiaomi представила ноутбуки REDMI Book 14 2025 и Book 16 2025, которые основаны на 12-ядерном пр…
Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024
Доступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core DДоступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core D
AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070
Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor