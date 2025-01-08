Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable получил раздвижной экран

Компания Lenovo в рамках выставки CES 2025 представила необычный ноутбук ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, главной особенностью которого стал раздвижной экран. Речь идет о 14-дюймовой панели OLED (с кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 400 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3), которую можно увеличить до 16,7 дюйма. Ноутбук раздвигается после нажатия на выделенную кнопку или жеста на веб-камеру.

Ноутбук также оснащается 8-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 258V с тактовой частотой до 4,8 ГГц и графическим адаптером Intel Arc 140 В, а также корпусом толщиной 19,9 мм и массой 1,7 килограмма. Ноутбук станет доступен для покупки в первом квартале 2025 года по цене от 2800 евро.