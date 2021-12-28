Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus оснащен встроенным планшетом

В настоящее время Lenovo находится на подъеме, за последние пару месяцев было выпущено несколько устройств в виде планшетов и ноутбуков и еще несколько устройств на подходе. Одним из них является 17-дюймовый Lenovo ThinkBook Plus с одним из самых ярких дизайнов ноутбуков, которые мы видели в этом году - внутри него установлен планшет.

На изображениях показано устройство под управлением Windows 11 с дополнительным дисплеем справа от клавиатуры, которое почти похоже на планшет, встроенный в корпус.

Пользовательский интерфейс, похоже, был разработан Lenovo для дополнительного дисплея, который на рендерах почти выглядит как отдельная версия меню «Пуск». Это альтернативное меню «Пуск» расположено над множеством ярлыков, которые должны быстро направить вас к различным приложениям и функциям для повышения производительности.

Также этот дисплей может отображать важные части приложений для быстрого доступа. Ноутбук поставляется со стилусом, который поддерживает дополнительный экран. 17-дюймовый Lenovo ThinkBook Plus, оснащен двумя USB-C, двумя USB-A, одним HDMI, разъемом для наушников 3,5 мм и динамиками Harman Kardon.