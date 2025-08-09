Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 AI Yuanqi Long Battery Edition оценен в $975

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad E14 AI Yuanqi Long Battery Edition, которая основана на 8-ядерном процессоре Intel Core Ultra 7 258V с тактовой частотой от 2,2 ГГ до 4,8 ГГц в старшей конфигурации. Новинка также получила 14-дюймовый экран с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и яркость 400 нит, 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x, твердотельный накопитель M.2 вместимостью 1 ТБ, корпус 1,32 кг и толщиной 15,25 мм, батарею ёмкостью 64 Втч, интерфейс HDMI 2.1, два разъема Thunderbolt 4, один порт USB-A 3.2 Gen 2, 3,5-мм аудиогнездо, интерфейс USB-A 3.2 Gen 1 и портом RJ45. Ноутбук оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 975 и 1115 долларов за конфигурации с чипами Core Ultra 5 228V и Ultra 7 258V соответственно.

Elgato выпустила цветные версии своей периферии…
Компания Elgato выпустила новую коллекцию под названием Dreamscape, в которую вошли обновлённые версии её…
Ноутбук ASUS ProArt P16 на Ryzen AI 9 HX 370 оценен в $2500 …
Компания ASUS объявила о выпуске ноутбука ProArt P16 (H7606), который основан на 12-ядерном 24-поточном п…
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 27…
Протестированный нами ноутбук AORUS MASTER 16 AM6H спроектирован на базе новейшего поколения процессоров …
Ноутбук HONOR MagicBook Art 14 2025 показали на трёх расцвет…
Компания HONOR опубликовала новые изображения тонкого ноутбука MagicBook Art 14 2025, который будет предс…
Razer обновила ноутбук Blade 14…
Компания Razer официально обновила свой компактный игровой ноутбук Blade 14, сделав его тоньше и мощнее —…
MSI Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Limited Edition …
Компания MSI выпустила на европейский рынок планшет Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Limited Editi…
Huawei готовит ноутбук на процессоре Kirin X90…
Платформа HarmonyOS PC от компании Huawei получит полноценную аппаратную поддержку в виде первого собстве…
Энтузиаст разогнал ноутбук на RTX 5090, получив +20% произво…
Пользователи ноутбуков с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 могут значительно увеличить производительнос…
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor