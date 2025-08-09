Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 AI Yuanqi Long Battery Edition оценен в $975

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad E14 AI Yuanqi Long Battery Edition, которая основана на 8-ядерном процессоре Intel Core Ultra 7 258V с тактовой частотой от 2,2 ГГ до 4,8 ГГц в старшей конфигурации. Новинка также получила 14-дюймовый экран с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и яркость 400 нит, 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x, твердотельный накопитель M.2 вместимостью 1 ТБ, корпус 1,32 кг и толщиной 15,25 мм, батарею ёмкостью 64 Втч, интерфейс HDMI 2.1, два разъема Thunderbolt 4, один порт USB-A 3.2 Gen 2, 3,5-мм аудиогнездо, интерфейс USB-A 3.2 Gen 1 и портом RJ45. Ноутбук оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 975 и 1115 долларов за конфигурации с чипами Core Ultra 5 228V и Ultra 7 258V соответственно.