Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 оценен в $750

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделями ThinkPad L13 Gen 2 и ThinkPad L13 Yoga Gen 2, которые характеризуются 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, чипами AMD Ryzen PRO 5000, 16 ГБ ОЗУ DDR4-3200, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe ёмкостью 1 ТБ, аудиосистемой Dolby Audio Premium, дактилоскопическим сенсором, модулями Wi-Fi 6 802.11ах (2×2) и Bluetooth 5.1, слотом для карт памяти microSD, двумя интерфейсами USB Type-C 3.2 и двумя USB Type-A 3.2, разъемом HDMI 2.0, 3,5-мм разъемом, размерами 311,5:219:17,6 мм, массой 1,4 кг и аккумулятором на 46 Втч. Модель ThinkPad L13 Yoga Gen 2 отличается дисплеем с поддержкой сенсорного ввода и возможностью раскрывать на 360 градусов. Лэптопы появятся в продаже в августе по цене от 650 и 750 евро соответственно.