Ноутбук Lenovo ThinkPad L14 G5 оценили от 1000 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделями ThinkPad L14 G5 и ThinkPad L16 G1, которые основаны на процессорах AMD Ryzen 7035 и Intel Core Ultra. Новинки характеризуются экранами с разрешением 1920:1200 пикселей, соотношением сторон 16:10 (в предыдущем поколении было 16:9) и увеличенной с 300 до 400 кд/кв.м яркостью, двумя слотами для модулей оперативной памяти SO-DIMM DDR5 общим объемом до 64 ГБ, твердотельным накопителем M.2 2280 (раньше были M.2 2242), а также батареями ёмкостью 46,5 или 57 Втч соответственно. ThinkPad L14 G5 и ThinkPad L16 G1 на чипах AMD появятся в продаже до конца марта по цене от 1000 долларов, а вот конфигурации на CPU от Intel придется подождать до следующего месяца. Цена на них стартует от 1180 долларов.

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