Ноутбук Lenovo ThinkPad Neo 14 оценен в 1150 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad Neo 14, которая похожа на ThinkBook 14p. Новинку оснастили 14-дюймовым экраном с разрешение 2,2K и соотношением сторон 16:10, классической шарнирной конструкцией с пространством для вытяжных вентиляторов, а также интерфейсов USB-A и HDMI на задней панели, алюминиевым корпусом в черно-серебристой расцветке, неназванным чипом Intel Alder Lake, 8-нанометровой мобильной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2050 с 4 ГБ памяти GDDR6, батареей ёмкостью 57 Втч и 32 ГБ оперативной памяти. Цена ноутбука в Китае составляет 1150 долларов.