Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 оценен в $2100

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков премиальной моделью ThinkPad P1 Gen 4, который выйдет в следующем месяце по цене от 2100 долларов. Новинку оснастили 16-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560:1600 пикселей и 100% охватом цветовой палитры sRGB или с разрешением 3840:2400 и 100% охватом AdobeRGB, поддержкой сенсорного ввода в качестве опции, чипами Intel Core 11-го поколения или Xeon, видеокартами NVIDIA вплоть до RTX A5000 и GeForce RTX 3080, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200, двумя твердотельными накопителями М.2 до 4 ТБ, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 и USB Type-A 3.2 Gen1, портом HDMI 2.1/2.0, 3,5-мм разъемом, модемом Qualcomm Snapdragon X55 5G, модулями Intel Wi-Fi 6E AX210 и Bluetooth 5.2, а также корпусом с размерами 359,5:253,8:17,7 мм и массой 1,81 кг.