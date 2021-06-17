Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 оценен в $2100

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков премиальной моделью ThinkPad P1 Gen 4, который выйдет в следующем месяце по цене от 2100 долларов. Новинку оснастили 16-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560:1600 пикселей и 100% охватом цветовой палитры sRGB или с разрешением 3840:2400 и 100% охватом AdobeRGB, поддержкой сенсорного ввода в качестве опции, чипами Intel Core 11-го поколения или Xeon, видеокартами NVIDIA вплоть до RTX A5000 и GeForce RTX 3080, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200, двумя твердотельными накопителями М.2 до 4 ТБ, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 и USB Type-A 3.2 Gen1, портом HDMI 2.1/2.0, 3,5-мм разъемом, модемом Qualcomm Snapdragon X55 5G, модулями Intel Wi-Fi 6E AX210 и Bluetooth 5.2, а также корпусом с размерами 359,5:253,8:17,7 мм и массой 1,81 кг.

Комментарии и отзывы Lenovo ThinkPad P1 Gen 4
Опубликована фотоподборка с камеры смарт...
Вчера компания Xiaomi опубликовала фотографии, сделанные на макро-модуль камеры смартфона Mi 11i, а уже с...
SPC Gear выпустила микрофон для стримов ...
SPC Gear объявила о выпуске микрофона для проведения прямых трансляций SM950 Onyx White. Устройство выпол...
ZTE S30 Pro выйдет 30 марта...
Китайский производитель смартфонов ZTE официально подтвердил в социальной сети Weibo, что серия S30 буде...
Примеры фото на объектив Olympus M.Zuiko...
В сети появились первые примеры снимков, сделанных на представленный пару дней назад объектив Olympus M.Z...
Фиолетовый iPhone 12 можно заказать в Ро...
Компания Apple начала принимать предзаказы на смартфоны iPhone 12 mini и iPhone 12 в недавно представленн...
Gigabyte установила новый рекорд разгона...
Материнская плата Gigabyte Z590 AORUS Tachyon была разработана специально для энтузиастов разгона. Модель...
Представлен 144-Гц монитор MSI Optix MAG...
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Optix MAG342CQ, которая получила 34-дюймо...
Samsung Galaxy A72 получил крупное обнов...
Компания Samsung начала распространение апдейта для смартфона Galaxy A72, который вышел в мае этого года....
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor