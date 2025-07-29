Ноутбук Lenovo ThinkPad S2 2-in-1 2025 оценили в $1045

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью ThinkPad S2 2-in-1 2025, которая базируется на 12-ядерных процессорах Intel Core Ultra 5 225U или Ultra 7 255U (Arrow Lake-U). Новинку также оснастили 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x-7467, твердотельным накопителем M.2 2242 PCIe 4.0 NVMe вместимостью 1 ТБ, 13,3-дюймовым поворотным на 360 градусов экраном с разрешением 1920:1200 точек, максимальной яркостью 400 нит, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3 с антибликовым покрытием, ударопрочным корпусом по стандарту MIL-STD-810H, толщиной 17,03 мм и массой 1,3 кг, батареей ёмкостью 54,7 Втч, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, двумя портами USB-A 5 Гбит/с, одним разъемом HDMI 2.1, а также адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E. Ноутбук оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 1045 и 1210 долларов соответственно.

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