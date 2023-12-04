Ноутбук Lenovo ThinkPad T14p получил версию на 32 ГБ/1 ТБ памяти

Компания Lenovo представила новую конфигурацию ноутбука ThinkPad T14p, который вышел в мае этого в версии с процессором Core i5-13500H, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ. Теперь же китайские пользователи смогут приобрести вариант с тем же чипом, 32 ГБ ОЗУ LPDDR5-5200 и SSD на 1 ТБ по цене в 980 долларов.

Ноутбук также оснащается 14-дюймовым экраном с разрешением 2,2k, 100% охватом цветовой палитры sRGB и соотношением сторон 16:10, корпусом массой 1,47 кг и толщиной 17,9 мм, аккумулятором ёмкостью 57 Втч, разъемами Thunderbolt 4, USB-C, HDMI 2.0 и USB-А, а также 3,5-мм разъемом для наушников.