Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 получит Ryzen 7 Pro 6850U

Сетевые источники сообщают о том, что еще не представленный официально ноутбук Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 получит процессоры AMD Ryzen 6000. Топовая конфигурация сможет похвастаться чипом Ryzen 7 Pro 6850U.

Ноутбук также оснастят 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей и 45% охватом цветовой палитры NTSC в базовой версии, а также OLED-панелью c разрешением 2880:1800 пикселей и 100% охватом DCI-P3 в топовом варианте, 32 ГБ ОЗУ LPDDR5, SSD NVMe M.2 вместимостью 2 ТБ, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, модемом LTE (eSIM или SIM), дактилоскопом, клавиатурой с подсветкой, интерфейсами USB-C 4.0 Gen 3 и USB-C 3.2 Gen 2, двумя USB-A 3.2 Gen 1, разъемом HDMI 2.0b, батареей ёмкостью 57 Втч, размерами 317,5:226,9:16,6 мм и массой 1,22 кг.

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