Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 получил процессор Snapdragon X Elite

Компания Lenovo пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью ThinkPad T14s Gen 6, которая основана на 12-ядерном чипсете Qualcomm Snapdragon X Elite с максимальной частотой 3,8 ГГц, графикой Adreno и NPU Hexagon.

Лэптоп также оснастили до 64 ГБ ОЗУ LPDDR5x-8533, твердотельным накопителем PCIe Gen4 вместимостью до 1 ТБ, 14-дюймовым экраном в двух версиях (сенсорным или несенсорным IPS с разрешением Full HD, кадровой частотой 120 Гц и 100% покрытием цветового пространства sRGB, а также OLED с разрешением 2,8K, поддержкой Dolby Vision, HDR True Black 500 и 100% охватом DCI-P3), корпусом массой 1,24 кг, толщиной 16,9 мм и прочностью по стандарту MIL-STD-810H, батареей ёмкостью 58 Втч поддержкой 65-Вт зарядки, двумя интерфейсами USB Type-A со скоростью 5 Гбит/с и двумя USB4 со скоростью 40 Гбит/с, одним портом HDMI 2.1, 3,5-мм аудиогнездом, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3. Ноутбук станет доступен для покупки в следующем месяце по цене от 1700 долларов.