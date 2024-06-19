Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 AI 2024 получит Core Ultra 7-155H

Компания Lenovo объявила о скором выпуске ноутбука ThinkPad T16 AI 2024, раскрыв заодно дизайн грядущей новинки и некоторые технические параметры. Итак, лэптоп оснастят 16-дюймовым дисплеем IPS с соотношением сторон 16:10, разрешением 1920:1200 точек, максимальной яркостью 400 нит и антибликовым покрытием, 16-ядерным 22-поточным процессором Intel Core Ultra 7-155H с тактовой частотой от 1,4 ГГц до 4,8 ГГц, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем PCIe M.2 2280 объемом 1 ТБ, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, модемом сотовой связи LTE, интерфейсами HDMI 2.1, Thunderbolt 4 и USB-A, а также портом RJ45. Точная дата презентация Lenovo ThinkPad T16 AI 2024 будет объявлена в ближайшее время.