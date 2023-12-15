Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 оценен в 1880 евро

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, которая основана на новых процессорах Intel Core Ultra. Новинку также оснастили 14-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 2,8K, максимальной яркостью 400 нит, сертификацией HDR500 True Black и шарниром для вращения на 360 градусов, 8-Мп веб-камерой MIPI Computer Vision со шторкой, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5X и накопителями PCIe Gen 4 вместимостью до 2 ТБ, батареей ёмкостью 57 ВТч, поддержкой Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7 и Bluetooth 5, модемами для сотовых сетей 5G и 4G, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 и двумя USB Type-A (5 Гбит/с), одним портом HDMI 2.1 и 3,5-мм гнездом для наушников. Ноутбук появится в продаже в апреле следующего года по цене от 1880 евро.