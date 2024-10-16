Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 2-в-1 Gen 10 Aura Edition оценили в $2200

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition, которая основана на новых чипах Intel Core Ultra 200V. Новинку также оснастили 14-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 500 нит, а также варианты с WUXGA Low Power IPS-панелью или с WUXGA ePrivacy IPS-дисплеем, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X 8533, твердотельным накопителем PCIe Gen5 до 2 ТБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, двумя портами Thunderbolt 4, двумя разъемами USB-A 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), интерфейсом HDMI 2.1, 8-Мп веб-камерой с защитной шторкой, ИК-камерой, батареей ёмкостью 57 Втч и массой 1,3 кг. Ноутбук появится в продаже в феврале следующего года по цене в 2200 долларов.