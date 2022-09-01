Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Fold 2 оценен в $2500

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков вторым поколением модели ThinkPad X1 Fold, которая может похвастаться гибким экраном. Новинку оснастили 16,3-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 2560:2024 пикселей, соотношением сторон 4:3, яркостью 600 кд/м2, полноразмерной Bluetooth-клавиатурой, чипами Intel Core i5 или i7 двенадцатого поколения со интегрированной графикой и поддержкой платформы Intel vPro Enterprise, до 32 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, опциональным цифровым пером Wacom, ОС Windows 11 Home или Windows 11 Pro, веб-камерой на 5 Мп, ИК-камерой, аккумулятором ёмкостью 48 Втч, тремя интерфейсами USB Type-C, в том числе двумя с поддержкой Thunderbolt 4 и слотом для карт nano-SIM c с поддержкой сотовых сетей 5G. Ноутбук станет доступен для покупки в ноябре по цене от 2500 долларов.

Новый MacBook Air засветился в тестах…
Ранее в июне Apple анонсировала переработанные модели MacBook Air и 13-дюймового MacBook Pro с новейшим ч…
Lenovo представила уникальный хромбук IdeaPad 5i…
Как и многие другие технологические компании на этой неделе, Lenovo на выставке IFA Berlin делится подроб…
Новый Apple MacBook Air оценили в 140 тысяч рублей…
Отечественные ритейлеры объявили цены на новый ноутбук Apple MacBook Air, который будет продаваться в наш…
Ноутбук ROMA первым на рынке получил процессор RISC-V …
Сетевые источники сообщают о выходе ноутбука ROMA, который стал первой моделью на основе четырехъядерной …
Ноутбук Clevo X270 получил графику Arc A770M…
Компания Clevo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Clevo X270, которая основана на чипах Intel Core д…
Ноутбук Xiaomi NoteBookPro 120G оценен в $945…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков моделями NoteBookPro 120G и NoteBookPro 120, которые отли…
Apple готовит MacBook Pro на новых процессорах…
В прошлом месяце Apple анонсировала новые модели MacBook Air и MacBook Pro с чипом M2. Хотя 13-дюймовый M…
Apple M1 Max не так хорош, как обещает компания…
С момента выпуска ноутбуков на процессорах Apple M1 Max показатели производительности, сравниваемые с NVI…
Идеи новогодних подарков для владельцев iPhone и MacbookИдеи новогодних подарков для владельцев iPhone и Macbook
Обзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800MОбзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800M
Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?
Обзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймовОбзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймов
Обзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчестваОбзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчества
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor