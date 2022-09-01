Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Fold 2 оценен в $2500

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков вторым поколением модели ThinkPad X1 Fold, которая может похвастаться гибким экраном. Новинку оснастили 16,3-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 2560:2024 пикселей, соотношением сторон 4:3, яркостью 600 кд/м2, полноразмерной Bluetooth-клавиатурой, чипами Intel Core i5 или i7 двенадцатого поколения со интегрированной графикой и поддержкой платформы Intel vPro Enterprise, до 32 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, опциональным цифровым пером Wacom, ОС Windows 11 Home или Windows 11 Pro, веб-камерой на 5 Мп, ИК-камерой, аккумулятором ёмкостью 48 Втч, тремя интерфейсами USB Type-C, в том числе двумя с поддержкой Thunderbolt 4 и слотом для карт nano-SIM c с поддержкой сотовых сетей 5G. Ноутбук станет доступен для покупки в ноябре по цене от 2500 долларов.