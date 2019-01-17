Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Yoga получил корпус из алюминия

Компания Lenovo выпустила легкий алюминиевый ноутбук ThinkPad X1 Yoga с 14-дюймовым экраном. Особенностью аппарата стала качественная и надежная клавиатура, набор микрофонов, охватывающих широкую зону чувствительности, что даже в сложных акустических условиях обеспечивает отличную работу с голосовыми помощниками. В основе лежит процессор Core 8-го поколения от Intel. Новинка также оснащена поддержкой Dolby Atmos, беспроводным модемом LTE-A и емкой АКБ. Продажи ThinkPad X1 Yoga ожидаются в июне этого года.