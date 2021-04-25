Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 получил титановый корпус

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров топовой моделью ThinkPad X1 Titanium, которая может похвастаться титановым корпусом. Новинка характеризуется процессорами Intel Core i5 или i7 одиннадцатого поколения, сертификацией Intel EVO, массой 1,15 кг, толщиной 11,5 мм, 13,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2К, соотношением сторон 3:2 и возможностью раскладывать в планшетный режим, комплектным стилусом, графикой Intel Xe, 16 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем вместимостью 512 ГБ, а также батареей ёмкостью 44,5 Втч. Ноутбук появится в продаже 30 апреля по цене от 2300 долларов за вариант только с Wi-Fi и от 3080 долларов за версию с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

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