Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 с гибким экраном показали на новых фото

В сети появились качественные фотографии первого в мире ноутбука с гибким экраном ThinkPad X1, который был впервые продемонстрирован в мае этого года. Новинка характеризуется 13,3 дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1920:1440 пикселей, двумя портами USB 3.1 Type-C и стереофоническими динамиками. К ноутбуку можно подсоединить клавиатуру и мышь посредством док-станции. Масса ноутбука равна 900 граммам, а вот его цена пока держится в секрете. Lenovo ThinkPad X1 должен появиться в продаже уже во втором квартале 2020 года.