Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 с гибким экраном засветился на фото

2019-11-15, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Lenovo ThinkPad X1; [61]
В Пекине на презентации Lenovo Tech World показали первый в мире ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1. Впервые это устройство было продемонстрировано в мае этого года, но на выставке пользователи смогли собственноручно оценить новинку. Новинка характеризуется 13,3 дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1920:1440 пикселей, двумя портами USB 3.1 Type-C и стереофоническими динамиками. К ноутбуку можно подсоединить клавиатуру и мышь посредством док-станции. Масса ноутбука равна 900 граммам, а вот его цена пока держится в секрете. Lenovo ThinkPad X1 должен появиться в продаже уже во втором квартале 2020 года.


Комментарии и отзывы Lenovo ThinkPad X1
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