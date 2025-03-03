Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 весит 933 грамма

Одной из сегодняшних новинок компании Lenovo стал ноутбук ThinkPad X13 Gen 6, который может похвастаться компактным корпусом массой всего 933 грамма. Секрет его легкости заключается в углепластике, магнии и алюминии, которые используются в конструкции корпуса. Новинку также оснастили аккумулятором ёмкостью 41 Втч, чипами Intel Arrow Lake U и Arrow Lake H, а также AMD Ryzen Pro AI 300, твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ, распаянной оперативной памятью стандарта LPDDR5X до 64 ГБ, 13,3-дюймовым сенсорным (опция) IPS-экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, максимальной яркостью 400 кд/м² и 100-покрытием цветовой палитры sRGB, адаптерами Sub6 5G/LTE и Wi-Fi 7, а также 5-Мп веб-камерой. Пользователям будет доступна версия с батареей на 54,7 Втч, но она будет тяжелее. Ноутбук появится в продаже в июне по цене от 1400 евро.