Ноутбук Lenovo ThinkPad X9 14 Aura получил CPU Core Ultra 9 288V

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad X9 14 Aura AI Yuanqi Edition, которая основана на процессорах Intel Core Ultra 9 288V или Ultra 7 258V. Новинку также оснастили 14-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей, переменной кадровой частотой от 30 до 120 Гц ,временем отклика 1 мс, максимальной яркостью 500 нит и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x с частотой 8533 МГц, твердотельным накопителем PCIe Gen 4x4 вместимостью до 2 ТБ, системой охлаждения с двумя вентиляторами, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, батареей ёмкостью 55 Втч, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также интерфейсами HDMI 2.1 и Thunderbolt 4. Ноутбук оценен в 1820 и 2240 долларов за конфигурации с Ultra 7 258V, 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ памяти или Ultra 9 288V, 32 ГБ и 2 ТБ соответственно.