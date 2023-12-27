Ноутбук Lenovo ThinkPad Z16 Gen 2 оценен в 2100 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad Z16, которая основана на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD R7 Pro 7840HS с тактовой частотой до 5,1 ГГц. Новинку также оснастили 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3840:2400 пикселей, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, яркостью 400 нит и 10-точечным сенсорным управлением, дискретным графическим адаптером AMD RX 6550M, корпусом из алюминиевого сплава массой 1,84 кг и толщиной 15,8 мм, 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X-6400, твердотельным накопителем ёмкостью 1 ТБ, двумя интерфейсами USB4, 3,5-мм аудиогнездом, дополнительным разъемом USB-C, слотом для карт памяти SD, инфракрасной камерой Full HD и дактилоскопическим сенсором. Цена ноутбука в Китае составляет 2100 долларов.