Ноутбук Lenovo Xiaoxin Air 14 2023 Ryzen Edition оценен в $565

Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбука Xiaoxin Air 14 2023 Ryzen Edition, который обойдется на местном для производителя китайском рынке в 565 долларов. Новинку оснастили 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 7840U с максимальной частотой 5.1 ГГц и графическим адаптером Radeon 780M, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, аккумулятором ёмкостью 65 Втч, 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц и 100% охватом цветового пространства sRGB, а также интерфейсами USB-C, USB-А и HDMI.