Ноутбук Lenovo Xiaoxin Air 15 2026 оценили в 695 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Xiaoxin Air 15 2026, одной из особенностей которой стал корпус толщиной 15,6 мм и массой 1,49 кг. Новинка также характеризуется 6-ядерным процессором Intel Core 5 320 с тактовой частотой до 4,6 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 15,3-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой десяти одновременных касаний, антибликовым покрытием, яркостью 400 нит и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, батареей ёмкостью 54,7 Втч с автономностью до 23,8 часа воспроизведения видео, двумя интерфейсами USB Type-C, двумя разъемами USB Type-A, 3,5 мм аудиогнездом, портом HDMI и ридером карт памяти microSD. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 695 долларов.

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