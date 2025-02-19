Ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro 16 GT оценили в $1005

Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбуков Xiaoxin Pro 14 GT и Pro 16 GT, которые основаны на чипах Intel Core Ultra 5 225H и Core Ultra 9 285H. Новинки также оснастили 32 ГБ ОЗУ LPDDR5-8533, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, OLED-дисплеем с разрешением 2.8K, динамической кадровой частотой от 30 Гц до 120 Гц, пиковой яркостью 1100 нит, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, точностью цветопередачи ΔE < 1, а также сертификацией DisplayHDR True Black 1000 и Rhine Flicker Free, батареей ёмкостью 84 Втч, двумя 2-Вт динамиками, ИК-камерой Full HD с защитной шторкой и датчиком ToF, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, портом HDMI, двумя разъемами USB-A и кардридером. Младшая модель оценена в 980 и 1090 долларов в зависимости от выбранного процессора, а старшая обойдется в 1005 и 1120 долларов соответственно.