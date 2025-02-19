Ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro 16 GT оценили в $1005

Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбуков Xiaoxin Pro 14 GT и Pro 16 GT, которые основаны на чипах Intel Core Ultra 5 225H и Core Ultra 9 285H. Новинки также оснастили 32 ГБ ОЗУ LPDDR5-8533, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, OLED-дисплеем с разрешением 2.8K, динамической кадровой частотой от 30 Гц до 120 Гц, пиковой яркостью 1100 нит, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, точностью цветопередачи ΔE < 1, а также сертификацией DisplayHDR True Black 1000 и Rhine Flicker Free, батареей ёмкостью 84 Втч, двумя 2-Вт динамиками, ИК-камерой Full HD с защитной шторкой и датчиком ToF, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, портом HDMI, двумя разъемами USB-A и кардридером. Младшая модель оценена в 980 и 1090 долларов в зависимости от выбранного процессора, а старшая обойдется в 1005 и 1120 долларов соответственно.

MacBook Air получит крайне необычный дисплей…
Судя по информации инсайдеров, компания Apple планирует выпустить улучшенную версию MacBook Air в ближайш…
Razer обновила ноутбук Blade 16…
Сегодня компания Razer анонсировала важное обновление своего игрового ноутбука Razer Blade 16 — помимо но…
Новый ноутбук Lenovo YOGA показали на фото …
Сетевой информатор WalkingCat поделился фотографиями нового ноутбука Lenovo YOGA, который будет представл…
Ноутбуки Lenovo Xiaoxin Pro 2025 готовы к выходу …
Компания Lenovo объявила, что уже 18 февраля будут официально представлены ноутбуки серии Xiaoxin Pro 14 …
Ноутбук Machenike Creator 15N получил версию с 2,5K-экраном…
Компания Machenike объявила о выпуске на китайский рынок новой версии ноутбука Creator 15N, которая отлич…
Представлен ноутбук Lenovo Yangtian V14 Core 2025 на Core 5-…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yangtian V14 Core 2025, которая основана на 8-яде…
Ноутбук Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Gen 10 оценен в 1…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition десятог…
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI оценен в 1700 евро …
Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделями Predator Helios Neo 16 AI и 18 AI, которые основан…
Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024
AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor