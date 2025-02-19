Ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro 16 оценили в 770 долларов

Компания Lenovo представила на домашнем китайском рынке ноутбуки Xiaoxin Pro 14 и Pro 16 2025, которые основаны на восьмиядерном процессоре Intel Core 5 220H с тактовой частотой до 4,9 ГГц. Новинки оснастили OLED-экранами с разрешением 2.8K, пиковой яркостью 1100 нит, 100% покрытием цветового пространства DCI-P3, сертификацией DisplayHDR True Black 1000, динамической кадровой частотой VRR 30–120 Гц, полным высокочастотным затемнением и сертификацией Rhine Flicker Free, 24 ГБ ОЗУ DDR5-5600 (два слота), твердотельным накопителем PCIe 4.0 с интерфейсом вместимостью 1 ТБ с дополнительным слотом для SSD, системой охлаждения с вентилятором и двумя тепловыми трубками, аккумуляторами ёмкостью 60 Втч и 80 Втч соответственно, двумя портами USB-C, двумя разъемами USB-A, интерфейсом HDMI и ридером карт microSD. Ноутбуки оценены в 740 и 770 долларов соответственно.

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