Ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro 2024 Ryzen Edition появился в продаже

Компания Lenovo выпустила в китайскую продажу ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro 14 2024 Ryzen Edition, который был представлен в начале этого месяца. Новинка оснащается 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 8845H с тактовой частотой до 5,1 ГГц, 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, системой охлаждения с двумя вентиляторами и 3D-композитной тепловой трубкой, отводящей 63 Вт тепловой мощности, корпусом массой 1,46 кг и толщиной 15,9 мм, батареей ёмкостью 84 Втч, адаптером питания мощностью 100 Вт, автономностью 11 часов, одним портом USB 4, полнофункциональным USB-C, двумя разъемами USB-A 3.2 Gen 1, интерфейсом HDMI 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников и слотом для карты памяти SD. Цена базовой конфигурации составляет 700 долларов.