Ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro AI 16 2024 появился в продаже

Компания Lenovo выпустила в китайскую продажу ноутбук Xiaoxin Pro AI 16 2024, который был представлен неделю назад. Конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти оценена в 815 долларов, а с 32 ГБ ОЗУ – 845 долларов.

Новинка оснащается 16-дюймовым экраном с разрешением 2500:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц, 100-процентным охватом цветового пространства sRGB и яркостью 350 нит, 12-ядерным чипом Intel Core Ultra 5 125H, твердотельным накопителем на 1 ТБ, корпусом массой 1,91 кг и толщиной 17,5 мм, аккумулятором ёмкостью 84 Втч, комплектным адаптером питания мощностью 65 Вт, разъемом Thunderbolt 4, двумя интерфейсами USB Type-A 3.2 Gen 1, одним портом HDMI 2.0 и одним полнофункциональным USB-C, 3,5-мм разъемом для наушников и поддержкой Wi-Fi 6e.
Ноутбук Panasonic Let’s Note SR 12.4 получил порт D-Sub…
Компания Panasonic пополнила ассортимент ноутбуков моделью Let’s Note SR 12.4, которая оценена в 2050 дол…
Huawei представила уникальный ноутбук Qingyun L540…
Сегодня китайская компания Huawei официально представила свои новые ноутбуки под названием Qingyun L540 д…
Представлен ноутбук ASUS ZenBook 15 2023 на Ryzen R7 7735U…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ZenBook 15 2023, которая оценена в Китае в 985 долл…
Lenovo Legion R7000 получил версию на Ryzen 7 7840H…
Компания Lenovo представила новую версию игрового ноутбука Legion R7000, который основан на восьмиядерном…
Ноутбук Lenovo Legion Y9000K получил Core i9-13980HX…
Компания Lenovo объявила о выпуске нового игрового ноутбука Legion Y9000K, который основан на топовом 24-…
Представлен игровой ноутбук Acer Nitro V 16…
Компания Acer пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Nitro V 16, которая появится в продаже в…
Новый MacBook Pro стоит 7200 долларов, но это вполне логично…
Вчера в рамках собственной презентации компания Apple официально представила новые процессоры, которые по…
Представлен игровой ноутбук Dell Game Box G15 …
Компания Dell пополнила ассортимент недорогих геймерских ноутбуков моделью Game Box G15, которая основана…
Обзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 ГцОбзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 Гц
Обзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездкахОбзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездках
Обзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 TiОбзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 Ti
Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1
Что такое функция «Суперустройство» от Huawei и как она может поднять продуктивность в работе за ноутбукомЧто такое функция «Суперустройство» от Huawei и как она может поднять продуктивность в работе за ноутбуком

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor