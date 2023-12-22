Ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro AI 16 2024 появился в продаже

Компания Lenovo выпустила в китайскую продажу ноутбук Xiaoxin Pro AI 16 2024, который был представлен неделю назад. Конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти оценена в 815 долларов, а с 32 ГБ ОЗУ – 845 долларов.

Новинка оснащается 16-дюймовым экраном с разрешением 2500:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц, 100-процентным охватом цветового пространства sRGB и яркостью 350 нит, 12-ядерным чипом Intel Core Ultra 5 125H, твердотельным накопителем на 1 ТБ, корпусом массой 1,91 кг и толщиной 17,5 мм, аккумулятором ёмкостью 84 Втч, комплектным адаптером питания мощностью 65 Вт, разъемом Thunderbolt 4, двумя интерфейсами USB Type-A 3.2 Gen 1, одним портом HDMI 2.0 и одним полнофункциональным USB-C, 3,5-мм разъемом для наушников и поддержкой Wi-Fi 6e.