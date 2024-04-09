Ноутбук Lenovo YOGA Air 14 2024 выйдет в новой расцветке

Компания Lenovo объявила, что 18 апреля на китайский рынок будет выпущена новая версия ноутбука YOGA Air 14 2024 в расцветке Light Sea Shell. Лэптоп оснастят процессором Intel Meteor Lake вплоть до Core Ultra 7, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, OLED-дисплеем PureSight с кадровой частотой 120 Гц, 100-покрытием цветового пространства DCI-P3 и сертификатом защиты глаз, корпусом массой 1,4 кг и массой 14,9 мм. Появится ли ноутбук в международной продаже, пока не сообщается. Как и ориентировочная цена. Например, на американском рынке ноутбук Lenovo Yoga 7i 2023 года оценен в 845 долларов.