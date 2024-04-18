Ноутбук Lenovo YOGA Air 14 AI Yuanqi оценен в 1175 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью YOGA Air 14 AI Yuanqi, которая основана на 12-ядерном процессоре Intel Ultra 7 155U с тактовой частотой до 4,8 ГГц и встроенным AI NPU. Новинка также характеризуется 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-7467, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 400 нит, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой Dolby Vision и сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500, батареей ёмкостью 65 Втч, интерфейсами USB-A 3.2 Gen 1, Thunderbolt 4 и HDMI 2.1, а также корпусом толщиной 14,9 мм и массой 1,4 кг. Производитель уже принимает предварительные заказы на домашнем китайском рынке по цене в 1175 долларов.

Представлен ноутбук Acer Aspire 16 на Core 7 150U …
Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Acer Aspire 16, которая основана на 10-ядерном проц…
Qualcomm Snapdragon X Elite протестировали в играх…
Достаточно ожидаемая система на кристалле Snapdragon X Elite, которую компания Qualcomm анонсировала неко…
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 14 оценен в 2000 евро…
Компания Acer пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Predator Helios Neo 14, которая получила…
DIGMA PRO запустила новую линейку ноутбуков Breve…
Популярный бренд электроники DIGMA PRO официально запускает в релиз свою новую серию ноутбуков Breve, кот…
Новый MacBook Air уже можно заказать за 122 тысячи рублей …
Крупные отечественные ритейлеры еще не успели привезти в Россию представленный неделю назад MacBook Air н…
Новый MacBook Pro выйдет в 2025 году…
В октябре 2023 года компания Apple официально представила свою новую линейку ноутбуков MacBook Pro, включ…
Представлен ноутбук Lenovo Yoga Pro 16s 2024 Extreme Edition…
Компания Lenovo выпустила в Китае ноутбук Yoga Pro 16s 2024 Extreme Edition, который может похвастаться м…
Samsung Galaxy Book4 Edge окажется дороже MacBook Air…
Профильное издание WinFuture поделилось подробностями о ноутбуке Samsung Galaxy Book4 Edge, релиз которог…
Обзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездкахОбзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездках
Российский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-WРоссийский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W
Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024
Обзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 TiОбзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 Ti
Обзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 ГцОбзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor