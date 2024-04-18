Ноутбук Lenovo YOGA Air 14 AI Yuanqi оценен в 1175 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью YOGA Air 14 AI Yuanqi, которая основана на 12-ядерном процессоре Intel Ultra 7 155U с тактовой частотой до 4,8 ГГц и встроенным AI NPU. Новинка также характеризуется 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-7467, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 400 нит, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой Dolby Vision и сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500, батареей ёмкостью 65 Втч, интерфейсами USB-A 3.2 Gen 1, Thunderbolt 4 и HDMI 2.1, а также корпусом толщиной 14,9 мм и массой 1,4 кг. Производитель уже принимает предварительные заказы на домашнем китайском рынке по цене в 1175 долларов.