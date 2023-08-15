Ноутбук Lenovo YOGA Air 14s появился в продаже

Компания Lenovo дала старт китайским продажам ноутбука YOGA Air 14s, презентация которого состоялась в конце прошлого месяца. Напомним, что новинка оснащается 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen R7 7840S с тактовой частотой до 5,1 ГГц, 14,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,9K, кадровой частотой 90 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, максимальной яркостью 600 нит и поддержкой сенсорного ввода, металлическим корпусом массой 1,28 кг, шестью динамиками, батареей ёмкостью 70 Втч и комплектной зарядкой мощностью 65 Вт. Конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ оценена в 1100 долларов, а с 32 ГБ ОЗУ – 1140 долларов.