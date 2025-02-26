Ноутбук Lenovo YOGA Air X AI Yuanqi Edition оценили в 2100 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью YOGA Air X AI Yuanqi Edition, которая основана на 8-ядерном процессоре Intel Core Ultra 7 258V с тактовой частотой до 4,8 Гц и графикой Intel Arc Graphics.

Новинка также оснащается 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 4K, кадровой частотой 120 Гц, 100% покрытием цветового пространства DCI-P3, sRGB и Adobe RGB, сертификацией DisplayHDR True Black 600 и поддержкой Dolby Vision, 32 ГБ ОЗУ формата LPDDR5X, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe Gen 4 вместимостью 1 ТБ, веб-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 75 Втч, автономностью до 17 часов, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, четырьмя динамиками Dolby Atmos и корпусом массой 1,25 кг. Цена ноутбука составляет 2100 долларов.

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