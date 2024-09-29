Ноутбук Lenovo YOGA Pro 14 Ryzen AI Yuanqi Edition получил Ryzen AI 9 365

Компания Lenovo выпустила на домашний китайский рынок ноутбук YOGA Pro 14 Ryzen AI Yuanqi Edition, который обойдется в 1285 долларов. Новинку оборудовали 10-ядерным 20-поточным процессором AMD Ryzen AI 9 365 с тактовой частотой до 5 ГГц и производительностью 73 TOPS, встроенным графическим адаптером Radeon 880M, 14-дюймовым экраном с разрешением 3K, частотой обновления изображения 120 Гц, 100% покрытием цветового пространства sRGB и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, точностью цветопередачи ΔE<1, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью до 1 ТБ, батареей ёмкостью 73 Втч, портом HDMI 2.1, полнофункциональным разъемом USB-C, интерфейсом USB-A 3.2 Gen 1, а также корпусом толщиной 16,6 мм и массой 1,6 кг.