Ноутбук Lenovo YOGA Pro 14s Energy Edition оценен в 1130 долларов

Компания Lenovo выпустила на китайский рынок ноутбуки Lenovo YOGA Pro 14s Energy Edition и YOGA Pro 16s Extreme Edition, которые оценены от 1130 и от 1700 долларов соответственно. Меньшую модель оснастили чипами Intel Core i5-13500H и i7-13700H, 32 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 14,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3К, кадровой частотой 120 Гц и 100% охватом цветового пространства DCI-P3.

Старшая модель получила процессор i9-13905H, графический адаптер NVIDI RTX 4060, 32 ГБ оперативной памяти, SSD на 1 ТБ, 14,5-дюймовый (разрешение 3K) и 16-дюймовый (3,2K) экраны на выбор с частотой обновления 120 Гц и 165 Гц соответственно, разъемами USB-A, USB-C и HDMI, полноразмерным картридером и 3,5-мм гнездом для наушников.
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