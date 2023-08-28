Ноутбук Lenovo YOGA Pro 14s получил CPU Core i9-13900H

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью YOGA Pro 14s, которая оценена от 1205 долларов. Новинку оснастили 14-ядерным 20-поточным процессором Intel Core i9-13900H с тактовой частотой до 5,4 ГГц, 14,5-дюймовым дисплеем с разрешением 3072:1920 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой сенсорного ввода, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 5200, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, батареей ёмкостью 73 Втч, поддержкой проводной 100-Вт зарядки, массой 1,58 кг, интерфейсами Thunderbolt 4, USB-C, USB-A 3.2 Gen 1 и HDMI 2.1, а также 3,5-мм гнездом для наушников.