Ноутбук Lenovo YOGA Pro 16 Aura AI Yuanqi Edition оценен в $1530

Компания Lenovo объявила о выпуске на местный китайский рынок ноутбука YOGA Pro 16 Aura AI Yuanqi Edition, который основан на чипах Core Ultra 9 285H или Core Ultra 7 255H.

Новинка также получила 32 ГБ или 64 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X-8400, твердотельный накопитель PCIe 4.0 вместимостью до 2 ТБ, дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5070 или RTX 5060, 16-дюймовым OLED-дисплеем PureSight Pro с разрешением 3200:2000 точек, пиковой яркостью 1600 нит, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB, DCI-P3 и Adobe RGB, поддержкой Dolby Vision и сертификацией VESA Certified DisplayHDR True Black 1000, интерфейсами HDMI 2.1, Thunderbolt 4 и USB-A 3.2 Gen 1, ридером карт памяти SD, 3,5-мм аудиогнездом, батареей ёмкостью 84 Втч, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Ноутбук оценен от 1530 до 2645 долларов в зависимости от конфигурации.
Motorola представила ноутбук Moto Book 60 и планшет Moto Pad…
Сегодня компания Motorola представила сразу два новых устройства — планшет Moto Pad 60 Pro и ноутбук Moto…
Представлен ноутбук Thunderobot Hunter Blade S на Core i9-13…
Компания Thunderobot пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Hunter Blade S, основой которой выст…
Framework Laptop 12 сняли с продажи…
Компания Framework, известная своими модульными ноутбуками, в этом году решила взяться за начальный сегме…
Ноутбук Lenovo Legion Y9000P 2025 Extreme Edition получил Co…
Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских ноутбуков топовой моделью Legion Y9000P 2025 Extreme Edi…
Apple хотела выпустить MacBook Pro на M3 Ultra…
На данный момент 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro в своей максимальной конфигурации оснащаются чипом …
Ноутбук TECNO MegaBook K15S оценен от 40 тысяч рублей …
Компания TECNO выпустила в российскую продажу ноутбук MegaBook K15S, который получил конфигурации на проц…
Обновленный ноутбук HP Omen 17 получил процессоры Ryzen AI 3…
Компания HP пополнила ассортимент игровых ноутбуков обновленной моделью Omen 17, которая основана на чипа…
Пользователи активно возвращают Surface Laptop 7 в магазины…
Вчера появилась информация о том, что торговая площадка Amazon пометила ноутбук Microsoft Surface Laptop …
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070
Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor