Ноутбук Lenovo YOGA Pro 16 Aura AI Yuanqi Edition оценен в $1530

Компания Lenovo объявила о выпуске на местный китайский рынок ноутбука YOGA Pro 16 Aura AI Yuanqi Edition, который основан на чипах Core Ultra 9 285H или Core Ultra 7 255H.

Новинка также получила 32 ГБ или 64 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X-8400, твердотельный накопитель PCIe 4.0 вместимостью до 2 ТБ, дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5070 или RTX 5060, 16-дюймовым OLED-дисплеем PureSight Pro с разрешением 3200:2000 точек, пиковой яркостью 1600 нит, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB, DCI-P3 и Adobe RGB, поддержкой Dolby Vision и сертификацией VESA Certified DisplayHDR True Black 1000, интерфейсами HDMI 2.1, Thunderbolt 4 и USB-A 3.2 Gen 1, ридером карт памяти SD, 3,5-мм аудиогнездом, батареей ёмкостью 84 Втч, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Ноутбук оценен от 1530 до 2645 долларов в зависимости от конфигурации.