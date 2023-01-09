Ноутбук Lenovo Yoga 9i 14 получил дисплей OLED 4K

Компания Lenovo показала на выставке CES 2023 бизнес-ноутбук Yoga 9i 14, который станет доступен для покупки в Европе уже в следующем месяце по цене от 2000 евро. Новинку оснастили 12-ядерным чипом Intel Core i7-1360P, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, OLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и поддержкой Dolby Vision HDR, а также вариантом с OLED-экраном с разрешением 3840:2400 пикселей, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 для подключения внешней видеокарты в формате стыковочной станции, разъемами USB 3.2 Type-A и USB 3.2 Type-C, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, четырьмя динамиками Bowers and Wilkins с поддержкой Dolby Atmos и батареей ёмкостью 75 Втч.