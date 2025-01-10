Ноутбук Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Gen 10 оценен в 1600 евро

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition десятого поколения, которая основана на чипах Intel Core Ultra вплоть до 8-ядерного процессора Core Ultra 7 258V с тактовой частотой до 4,8 ГГц. Новинка также характеризуется встроенным графическим адаптером Intel Arc 140V, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X с частотой 8533 МГц, твердотельным накопителем PCIe Gen 4 M.2 вместимостью до 1 ТБ, 14-дюймовым сенсорным экраном OLED с соотношением сторон 16:10, разрешением 2880:1800 точек, переменной кадровой частотой (VRR) от 30 до 120 Гц, пиковой яркостью 1100 нит и 100% охватом цветовых пространств sRGB и DCI-P3, раскрывающейся на 360 градусов крышкой, АКБ ёмкостью 75 Втч, массой 1,35 кг, веб-камерой на 5 Мп с ИК-датчиком и шторкой, четырьмя 2-Вт динамиками с поддержкой Dolby Atmos, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, одним портом USB-C 3.2 Gen 2 и одним USB-A 3.2 Gen 2, адаптером Wi-Fi 7 и стилусом Yoga Pen. Ноутбук появится в продаже в следующем месяце по цене в 1600 долларов.

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