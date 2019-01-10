Ноутбук Lenovo Yoga A940 получил сенсорный дисплей с диагональю 27 дюймов

Компания Lenovo показала к выставке потребительской электроники CES 2019 компьютер Yoga A940 с уникальной конструкцией, которая рассчитана на дизайнеров и создателей контента. Новинка оснащена сенсорным 27-дюймовым дисплеем. С дисплеем взаимодействовать можно при помощи цифрового пера. За производительность устройства отвечает процессор Intel Core i7 восьмого поколения. Выбрать аппарат можно будет между экранами 4K (3840 на 2160 точек) и QHD (2560 на 1440 пикселей). Предусмотрены порты USB 3.0 (×4), ОС Windows 10 Home и адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac. Старт продаж новинки ожидается в марте по цене 2350 долларов.