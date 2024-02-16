Ноутбук Lenovo Yoga Book 9 получил два экрана

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Yoga Book 9 13IMU9, которая получила два сенсорных 13,3-дюймовых OLED-экрана с разрешением 2880:1800 пикселей, максимальной яркостью 400 нит, контрастностью 100 000:1, 100% покрытием цветового пространства DCI-P3, кадровой частотой 60 Гц и поддержкой стилуса Lenovo Digital Pen 3.

Новинка также характеризуется совместимостью с Bluetooth-клавиатурой Yoga Book 9 KB, чипом Intel Core Ultra 7 155U, предустановленной ОС Windows 11, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, интерфейсами USB Type C Thunderbolt 4, USB4 с USB PD 3.0 и DisplayPort 2.1, акселерометром, гироскопом, датчиком внешней освещённости, датчиком Холла и 5-Мп веб-камерой с ИК-сенсором, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и батареей ёмкостью 80 Втч.

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