Ноутбук Lenovo Yoga Pro 14s Carbon 2022 получил дисплей 2.8К

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yoga Pro 14s Carbon 2022, которая работает под управлением ОС Windows 11. Новинку оснастили 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 90 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 600 кд/м2, восьмиядерным чипом AMD Ryzen 7 5800U, 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем ёмкостью 512 ГБ, акустикой с поддержкой Dolby Atmos, двумя интерфейсами USB Type-C, 3,5 мм аудиоразъемом, массой 1,08 кг, аккумулятором ёмкостью 61 Втч, поддержкой Wi-Fi 6, клавиатурой без блока цифровых кнопок и массивным тачпадом. Ноутбук станет доступен для покупки в этом месяце по цене в 1250 долларов.

Комментарии и отзывы Lenovo Yoga Pro 14s Carbon 2022
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